Das Geburtstags-Horoskop für den 27. April 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bitte nicht gleich ungeduldig werden, wenn sich im nächsten Lebensjahr nicht alles so gestaltet, wie Sie sich das vorstellen. Genießen Sie lieber öfter mal die kleinen Freuden des Alltags. Mars und Neptun schüren auch hin und wieder Ihre Zweifel, ob Sie alles richtig machen. Der Mond warnt außerdem davor, mit Ihrem Vertrauen allzu verschwenderisch umzugehen. Vor allem am Arbeitsplatz sollten Sie nur ausgewählten Personen erzählen, was Sie nicht an die große Glocke hängen wollen. Meiden Sie auch Klatsch und Lästergrüppchen, dann bleibt Ihnen einiger Ärger im Bekanntenkreis erspart.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. Juli (neue Hobbys entdecken), 11. – 13. August (Lebensfreude), 8. – 10. März (Komplimente erhalten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Lebensfreude und Mut.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin sicher und geborgen.

An diesem Tag geboren: König Willem-Alexander, Lars Bender, Anouk Aimée, Samuel F.B. Morse.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie könnten sogar Geld gewinnen.

