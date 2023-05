Das Geburtstags-Horoskop für den 26. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie werden in den kommenden zwölf Monaten über sich selbst staunen, wie konzentriert und ausdauernd Sie sind, wenn Ihnen etwas am Herzen liegt. Dank Jupiter sehen Sie klar, welche Pläne Sie voranbringen und womit Sie nur Ihre Zeit verschwenden. Dementsprechend engagieren Sie sich zielgerichtet und wohlüberlegt. Das tut Ihrer Freude keinen Abbruch, Sie verstehen es trotzdem, Ihre Freizeit mit all dem zu genießen, was Sie lieben: Ihre Freunde, Familie und natürlich auch Ihre Hobbys.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. November (flirten und Spaß haben), 26. – 28. März (positive Energie), 15. – 17. Juni (sich durchsetzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Selbstvertrauen und Optimismus.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Kevin Spacey, Sandra Bullock, Felix Magath, Carl Gustav Jung, George Bernard Shaw, Hannelore Elsner.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele schöne Momente mit lieben Menschen.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick