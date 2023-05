Das Geburtstags-Horoskop für den 25. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Gut Ding will Weile haben. Nicht jedes Vorhaben zündet im nächsten Lebensjahr gleich auf Anhieb. Doch das soll Sie nicht weiter beunruhigen, schließlich lässt sich dadurch noch einiges verbessern, bis Sie es im zweiten Anlauf versuchen. Von Mars und Jupiter kommen zuversichtliche Energien, und so lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen, bis Sie Ihr Ziel endlich erreicht haben. Sie werden am Ende allen Grund haben, stolz auf sich zu sein!

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. September (gutes Gelingen), 11. – 13. Oktober (gut für Weiterbildung), 1. – 3. Januar (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Chance, Herzensangelegenheiten zu einem guten Ende zu bringen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Herz ist offen für dich.

An diesem Tag geboren: Jürgen Trittin, Elias Canetti, Carl Miele, Paul Watzlawick, Ina Müller, Rosalind Franklin.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die großen Anklang finden.

So wird 2019 - Ihr Jahreshoroskop 2019