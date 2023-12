Das Geburtstags-Horoskop für den 27. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Aussichten für das nächs­te Lebensjahr lassen sich wirklich gut an: Dank Sonne und Jupiter sprühen Sie nur so vor guten Einfällen, wie Sie sich den Alltag ein wenig bunter gestalten können. Zudem zeigen Sie sich auch mal von Ihrer lockeren, humorvollen Seite. Das trägt Ihnen zusätzliche Sympathiepunkte ein, vielleicht machen Sie die eine oder andere nette Bekanntschaft. Auch am Arbeitsplatz finden Ihre Vorschläge leichter Gehör, weil Sie sie mit einem Lächeln präsentieren.

Ihre besten Zeiten: 23. – 25. Mai (voller Tatkraft), 23. – 25. September (Karrierechancen), 25. – 27. November (sich versöhnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Selbstvertrauen und positives Denken.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin aufrichtig mit anderen und mit mir selbst.

An diesem Tag geboren: Johannes Kepler, Guido Westerwelle, Gérard Depardieu, Marlene Dietrich, Carl Zuckmayer, Louis Pasteur.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie reisen mehr und sehen mehr von dieser schönen Welt.