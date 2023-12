Das Geburtstags-Horoskop für den 28. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Aussichten für das nächste Lebensjahr sind gar nicht so schlecht, dank Mond wissen Sie sich bei wichtigen Gesprächen immer recht gut durchzusetzen. Gleichzeitig sollten Sie aber darauf achten, die Menschen in Ihrem Umfeld nicht kontrollieren zu wollen, das würde Ihnen nur Minuspunkte eintragen. Lassen Sie los, vertrauen Sie einfach darauf, dass auch so alles in Ihrem Sinne laufen wird. Ihrem scharfen Blick und Ihrer Intuition wird sowieso nicht entgehen, wenn Ihre Hilfe gefragt ist.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. Juni (neue Chancen tun sich auf), 9. – 11. August (Klarheit bekommen), 22. – 24. Oktober (Freunde treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lebensfreude, Power und Tapferkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Hildegard Knef, Denzel Washington, Woodrow Wilson, John v. Neumann.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf Erfolg im Beruf und gute Aufstiegschancen.