Das Geburtstags-Horoskop für den 28. Juni 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Das nächste Lebensjahr dürfte die eine oder andere angenehme Überraschung im Privatleben mit sich bringen. Vielleicht meldet sich eine verflossene Liebe wieder, vielleicht kann aber auch eine Freundschaft erneut aufblühen, die Sie schon fast verloren glaubten. So oder so, lassen Sie Ihr Herz sprechen, wenn es so weit ist. Im Innersten wissen Sie genau, was Sie möchten und was zu tun ist. Darüber hinaus verfügen Sie dank Mond über glänzende Ideen, damit punkten Sie vor allem am Arbeitsplatz.

Ihre besten Zeiten: 20. – 28. September (Liebeswellen), 12. – 16. November (gut für Finanzen), 1. – 7. Mai (Hobbies pflegen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Offenheit, Klarheit und neue Interessen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe mir selbst treu.

An diesem Tag geboren: Heinrich VIII., Kathy Bates, Anton Philipp Reclam, Jean-Jacques Rousseau, Klaus von Klitzing.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Eindrücke und Erfahrungen, die Ihr Leben bereichern.