Das Geburtstags-Horoskop für den 28. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Aktiv und abenteuerlustig gehen Sie durch das nächste Lebensjahr, es scheint, als hätten Sie Power für zwei. Es läuft im privaten Bereich wie auf Schienen. In der Liebe, in Freundschaften und im familiären Bereich verstehen Sie es, Konflikte zu bereinigen und eine versöhnliche Stimmung zu schaffen. Auch am Arbeitsplatz wissen Ihre Kollegen Ihre Bemühungen um ein angenehmes Betriebsklima zu schätzen. Hüten Sie sich nur davor, zu viel neue Projekte anzuzetteln. Immer einen Schritt nach dem anderen, sonst verlieren Sie womöglich noch den Überblick.

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. April (lukrative Chancen), 28. – 30. Juli (gute Energien), 15. – 17. September (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Mut und die Fähigkeit zum Loslassen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin stark genug für den Wandel.

An diesem Tag geboren: Stefan Zweig, Anton Rubinstein, Friedrich Engels, William Blake, Margaret Tudor.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Sie beweisen Mut und Stärke und dürfen darauf sehr stolz sein.