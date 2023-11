Das Geburtstags-Horoskop für den 29. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mars verfügen Sie in den kommenden zwölf Monaten über jede Menge Schwung. Vielleicht haben Sie Lust, für frische Farbe in den eigenen vier Wänden zu sorgen oder Sie schreiben sich für einen Tanzkurs ein. So oder so haben Sie Spaß daran, etwas zu unternehmen und neue Leute kennenzulernen. Begehen Sie aber bitte nicht den Fehler, darüber Ihre „alten“ Freunde zu vernachlässigen, das könnte man Ihnen sonst übel nehmen. Bestimmt gibt es gemeinsame Interessen und Sie können auch mal zusammen losziehen. Am Arbeitsplatz beweisen Sie große Umsicht, selbst bei kniffligen Aufgaben fällt Ihnen ein, wen man am besten fragen oder wie man es sonst lösen kann.

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Februar (Liebeswellen), 20. – 22. Oktober (die Balance finden), 5. – 7. Dezember (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ehrgeiz, Engagement und Organisationstalent.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, worauf es wirklich ankommt.

An diesem Tag geboren: Jacques Girac, Gottfried Semper, Wilhelm Hauff, Christian Doppler, Jörg Wontorra, C.S. Lewis.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Sie setzen sich erfolgreich durch.