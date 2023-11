Das Geburtstags-Horoskop für den 27. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit Power und jeder Menge guter Ideen starten Sie ins nächste Lebensjahr. Sie zeigen sich von Ihrer großzügigen Seite, Ihr Lächeln steckt auch andere an. Der Vollmond warnt lediglich davor, sich zu viel auf einmal vorzunehmen. Auch Ihr Tag hat nur 24 Stunden, suchen Sie sich also genau aus, für was oder wen Sie Ihre Zeit opfern. Nehmen Sie sich Ihren Kalender vor und streichen Sie überflüssige Termine, dann können Sie sich in Ruhe den Menschen widmen, die Ihnen wirklich am Herzen liegen.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. Februar (kluge Entscheidung treffen), 14. – 16. September (ein Problem lösen), 11. – 13. Oktober (kreative Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Aufgeschlossenheit, Unbekümmertheit und Freiheit

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu

An diesem Tag geboren: Jil Sander, Jimi Hendrix, Anders Celsius, Alexander Dubcek.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Sie steigen auf der Karriereleiter ein Stück weiter nach oben.