Das Geburtstags-Horoskop für den 29. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit viel Power und Schwung geht es ins nächste Lebensjahr. Sie gehen die Dinge direkt an, am Arbeitsplatz ebenso wie in der Liebe – dank dem Mond kommt das auch sehr gut an, wer weiß, was sich da noch alles tun könnte. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Direkt heißt nicht rücksichtslos. Wenn Sie merken, dass sich bei Ihren Plänen Widerstand regt, versuchen Sie erst, die Einwände der anderen auszuräumen, bevor Sie loslegen.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. August (gut für Finanzen), 2. – 4. Oktober (topfit), 27. – 29. Januar (interessante Bekanntschaften).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kontaktfreude, Esprit und Aufgeschlossenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin voller Selbstvertrauen.

An diesem Tag geboren: Helmut Berger, Elyas M’Barek, John F. Kennedy, Bob Hope, Lorenz Adlon, Gottfried Heinrich zu Pappenheim.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele kleine Erfolgserlebnisse.

Wie wird Ihr Monat? Erfahren Sie es im Monatshoroskop!