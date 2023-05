Das Geburtstags-Horoskop für den 2. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Was Sie an Tatkraft und Power mitbringen, fehlt leider in Sachen Geduld. Aber genau die ist in den folgenden zwölf Monaten gefragt, wenn nicht alle Projekte auf Anhieb so zünden, wie Sie sich das vorstellen. Manchmal klappt es erst im zweiten oder dritten Anlauf. Das ist aber kein Drama, dank Mond verschafft Ihnen das die Möglichkeit, Ihre Pläne noch mal in allen Einzelheiten zu überarbeiten. Also bitte nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, umso langfristiger dürfte der Erfolg dann auch vorhalten. Seien Sie sich auch nicht zu schade, andere um Unterstützung oder um hilfreiche Tipps zu bitten, das schmälert Ihren Erfolg nicht. Umgekehrt gibt es auch keinen Grund, in Konkurrenz zu anderen zu treten, wenn Sie sich auf Ihre Ziele konzentrieren, wird am Ende alles gut.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. September (positive Energie), 19. – 22. November (neue Freunde finden), 29. – 31. Januar (Reisepläne schmieden).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Optimismus, innere Stärke und Sinn für Humor.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Marcel Reich-Ranicki, Heinz Sielmann, Papst Pius X., Karl-Heinz Feldkamp.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.

