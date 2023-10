Das Geburtstags-Horoskop für den 29. Oktober 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond und Mars sorgen dafür, dass es nicht an Abwechslung mangelt. Zum einen dürfte sich Ihr Bekanntenkreis erweitern und damit neuen Schwung in Ihr Privatleben bringen. Lassen Sie sich also auf neue Begegnungen ein und verlassen Sie immer wieder mal die gemütliche Couch zu Hause, auch wenn das bedeutet, dass Sie den inneren Schweinehund überwinden müssen. Zum anderen fällt Ihre Bereitschaft, spontan zu sein und sich auf Neues einzulassen, natürlich auch am Arbeitsplatz auf. Wer weiß, vielleicht bekommen Sie nun andere, weiter reichende Aufgaben übertragen.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. Dezember (Gelassenheit), 3. – 5. Februar (Flirten und Spaß haben), 2. – 4. Juni (etwas gewinnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Fähigkeit loszulassen und Neues zu beginnen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin verantwortlich für mein Wohl.

An diesem Tag geboren: Dieter Nuhr, Winona Ryder, Niki de Saint Phalle, Andrei Tupolew.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf spannende, neue Herausforderungen, die Sie mit Freude angehen.