Das Geburtstags-Horoskop für den 3. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Neumond in Ihrem Zeichen eröffnet Ihnen die Möglichkeit, die eine oder andere Kurs­korrektur in Ihrem Leben vorzunehmen. Ob Sie das Rauchen aufgeben, einen Meditationskurs belegen oder in Zukunft den Stress auf ein Minimum reduzieren wollen, Ihre Pläne erhalten Rückenwind. Überlegen Sie, wer oder was Sie mehr Energie und Kraft kos­tet, als Ihnen guttut, und ziehen Sie Konsequenzen.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. Oktober (gut für Finanzen), 1. – 3. Dezember (Liebesglück), 28. – 30. März (tolle Aura).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Abwechslung, bereichernde Erfahrungen und neue Wissensgebiete.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an den Erfolg.

An diesem Tag geboren: Mario Götze, Margot Käßmann, Tony Curtis, Josephine Baker, Jefferson Davis, König Georg V.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine zweite Chance, die Sie in einer bestimmten Angelegenheit bekommen.

