Das Geburtstags-Horoskop für den 4. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond verleiht Ihnen nicht nur viel Kraft, er lässt auch auf aufregende Zeiten schließen. In den kommenden zwölf Monaten könnte sich Ihr Leben in so manchem Bereich ganz anders gestalten, als Sie es gewohnt sind. Das muss nicht unbedingt immer etwas Unangenehmes sein, vielleicht kündigt sich zum Beispiel auf familiärer Ebene eine Veränderung an, vielleicht wird es aber auch am Arbeitsplatz zu Umstellungen kommen. Möglich ist auch, dass Sie neue Bekanntschaften machen, die für Belebung im Alltag sorgen werden, bleiben Sie einfach offen!

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Juni (Vertrauen), 24. – 26. September (tolle Chancen), 2. – 4. Februar (positive Energie).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Mitgefühl, Intuition und Kreativität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf mein Bauchgefühl.

An diesem Tag geboren: Angelina Jolie, Lukas Podolski, Karl Valentin, König Georg III., Cecilia Bartoli.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Es ergeben sich neue Möglichkeiten, die Sie in vielerlei Hinsicht weiterbringen.

