Das Geburtstags-Horoskop für den 30. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Aber hallo, die Aussichten für das nächste Lebensjahr lassen sich wirklich gut an! Sie sind sich Ihrer Fähigkeiten und Talente sicher und das strahlen Sie auch aus. So manche Tür öffnet sich nun, die Ihnen bisher verschlossen war. Es gibt eigentlich nur eines zu beachten: Vernachlässigen Sie darüber nicht die Menschen, die Ihnen wichtig sind. Reservieren Sie Zeit für Ihre Lieben und schlagen Sie gut gemeinte Tipps nicht in den Wind.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. April (gut für Weiterbildung), 28. – 30. Mai (topfit), 27. – 29. November (Sport treiben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Organisationstalent, Struktur und Harmonie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich folge meinem Rhythmus.

An diesem Tag geboren: Rudyard Kipling, Tiger Woods, Berti Vogts, Theodor Fontane, Kaiser Titus.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viel Liebe, Anerkennung und Geborgenheit.