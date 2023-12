Das Geburtstags-Horoskop für den 29. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Na, wenn das kein aufregendes Lebensjahr wird! Jupiter sorgt dafür, dass sich einiges tut, beruflich ebenso wie privat. Leidenschaftlich kämpfen Sie für das, was Ihnen wichtig ist, Sie lassen sich dabei nur ungern an die Leine legen. Manches könnte sich als echte Herausforderung entpuppen, doch Saturn verleiht Ihnen die Kraft, alles souverän zu meistern. Am Ende fügt sich alles zum Guten und Sie können zu Recht stolz darauf sein, was Sie alles geschafft haben.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. März (Flirten und Spaß haben), 16. – 18. Juni (Lotto spielen), 14. – 16. August (man weiß jetzt, was man will).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lukrative Chancen und eine schnelle Auffassungsgabe.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene Anerkennung.

An diesem Tag geboren: Jude Law, Dieter Thomas Heck, Pablo Casals, Charles Goodyear, Madame de Pompadour.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine wunderbare Versöhnung.