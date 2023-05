Das Geburtstags-Horoskop für den 30. Juni 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Das Augenmerk liegt im nächsten Lebensjahr verstärkt auf familiären und häuslichen Angelegenheiten. Der Mond sorgt dafür, dass Sie ein gutes Gespür dafür haben, wenn ein Konflikt in der Luft liegt. Versuchen Sie nicht, dem auszuweichen, sondern suchen Sie dann gemeinsam nach einer Lösung, die allen gerecht wird. Langfristig werden Sie dafür belohnt, denn so manche Beziehung festigt sich dadurch. Sie haben auch ein gutes Gespür, wenn es um Ihre eigenen Interessen geht, Sie finden für alles viel schneller eine Lösung und wissen, was am besten für Sie ist. Alles in allem dürfen Sie sich auf ein erfolgreiches Jahr freuen.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. September (Selbstbewusstsein), 24. – 26. Februar (gut für die Liebe), 21. – 23. März (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lukrative Chancen, Lernfähigkeit und praktischer Verstand.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich zeige meine Talente.

An diesem Tag geboren: Michael Phelps, Ralf Schumacher, Peter Alexander, Walter Ulbricht.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Bekanntschaften, aus denen sich Freundschaften ergeben könnten.