Das Geburtstags-Horoskop für den 30. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mag sein, dass manche Vorhaben in den kommenden zwölf Monaten ein wenig länger dauern, doch das empfinden Sie eher als angenehm. Umso besser können Sie sich vorbereiten und schreiten schließlich mit einem guten Gefühl zur Tat. Dank Venus läuft es auch privat sehr harmonisch. Sie merken wieder einmal, welche Menschen zu Ihnen gehören und Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. In der Liebe geht es ebenfalls gefühlvoll zu, Sie wissen, was Sie an Ihrem Partner haben.

Ihre besten Zeiten: 23. – 25. April (interessante Neuigkeiten), 13. – 15. August (Freunde treffen), 14. – 16. Oktober (neue Energie tanken).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Pflichtbewusstsein, Verantwortungsgefühl und Ehrlichkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Ben Stiller, Winston Churchill, Mark Twain, Jonathan Swift, Billy Idol.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie von tiefer Zufriedenheit erfüllt werden.