Das Geburtstags-Horoskop für den 30. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! In den kommenden zwölf Monaten können Sie ganz schön überzeugend sein, wenn Sie nur wollen. Der Mond feuert Sie an und aus der Begeisterung heraus trauen Sie sich einiges, was Sie sonst nie wagen würden. Bravo, kann man da nur sagen, weiter so! Vielleicht bedeutet das am Arbeitsplatz eine kleine Beförderung. Oder Sie klopfen einfach mal auf den Tisch, wenn es Zeit wird, bestimmte Aufgaben auf andere Schultern zu verteilen. Sie werden sehen, wie leicht Ihnen plötzlich ein Nein über die Lippen kommt, wenn Sie sich Ihrer Sache ganz sicher sind.

Ihre besten Zeiten: 220. – 22. Dezember (heiter), 20. – 22. Februar (Liebesglück), 12. – 14. Juli (gutes Gelingen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie, Anziehungskraft und Leidenschaft. Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich zeige meine Gefühle.

An diesem Tag geboren: Diego Maradona (Foto), Johanna von Koczian, Jens Büchner, Charles Martin Smith.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Über neue interessante Begegnungen.

