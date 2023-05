Das Geburtstags-Horoskop für den 31. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Im nächsten Lebensjahr treten Sie recht selbstbewusst auf. Das steht Ihnen ausgesprochen gut! Mars warnt lediglich davor, Ihren Willen mit aller Gewalt durchsetzen zu wollen. Wenn Sie spüren, dass sich Widerstand gegen Ihre Pläne regt, sollten Sie kurz innehalten und überlegen, woran das liegt und was Sie vielleicht besser machen könnten. Dann gibt es noch Neptun. Ihre spirituelle Seite meldet sich auch immer öfter zu Wort, Sie haben mehr denn je einen guten Zugang zur geistigen Welt. Beruflich profitieren Sie davon, dass Sie kreativ, aber auch ausdauernd ans Werk gehen. Wenn Sie sich erst einmal entschlossen haben, eine Aufgabe anzunehmen, ziehen Sie das auch konsequent durch. So viel Ehrgeiz wird belohnt, bestimmt können Sie sich am Ende des Jahres über so manchen Etappensieg freuen.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. Januar (viel Power), 23. – 25. Mai (durchsetzen), 1. – 3. September (Zuversicht).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Begeisterungsfähigkeit, Selbstbewusstsein und Optimismus.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut. Ich glaube fest daran.

An diesem Tag geboren: Stefanie Kloß, Michael Landon, Angelika Kalwass, Bud Spencer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie kommen Ihren Zielen mit schnellen Schritten näher.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de