Das Geburtstags-Horoskop für den 4. August 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Hin und wieder könnte es im nächs­ten Lebensjahr ein wenig unruhig werden: Uranus mischt sich ein, da liegen Umbrüche und Überraschungen in der Luft. Im ersten Moment mag es sich unangenehm anfühlen, doch mit etwas Abstand werden Sie erkennen, dass es sich dabei um längst fällige Entscheidungen handelt, die letztlich nur zu Ihrem Besten sind. Statt dagegen anzukämpfen ist also es sinnvoller, ruhig zu bleiben und den versteckten Gewinn in dieser Situation zu suchen: So können Sie sich schneller an die veränderten Umstände gewöhnen und besser damit umgehen.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Oktober (Harmonie), 2. – 4. Dezember (gut für Wellness), 14. – 16. April (sportlich aktiv).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Power und Willensstärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich will.

An diesem Tag geboren: Florian Silbereisen, Barack Obama, Louis Armstrong, Knut Hamsun, Louis Vitton.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.

