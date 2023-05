Das Geburtstags-Horoskop für den 2. August 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Jupiter greift Ihnen in finanziellen und beruflichen Dingen gern unter die Arme. Vielleicht gelingt nun endlich die Bewerbung für einen neuen Job, die langersehnte Nachzahlung trifft ein oder Sie haben die Möglichkeit, sich in Ihrem Fachbereich fortzubilden. Ein bisschen Eigeninitiative ist zwar schon gefragt, aber daran wird es Ihnen bestimmt nicht mangeln. Sie wissen schließlich genau, was Ihnen so vorschwebt oder was Sie besser lassen sollten. Keine falsche Bescheidenheit, Sie machen das schon richtig! In der Liebe sorgen Venus und Uranus für überraschende Ereignisse.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Oktober (Liebeschancen), 21. – 23. Dezember (gute Intuition), 29. – 31. Juli (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität und Einfühlungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich von meiner Intuition leiten.

An diesem Tag geboren: Schimon Peres, Luigi Colani, Isabel Allende, Frédéric-Auguste Bartholdi, Kati Wilhelm.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihren Zielen langsam näherkommen.

