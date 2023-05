Das Geburtstags-Horoskop für den 4. März 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Vielleicht haben Sie im nächsten Lebensjahr manchmal das Gefühl, Sie werden blockiert oder gebremst. Das ist der Einfluss von Saturn, der es genau wissen will: Was wollen Sie wirklich? Und sind Sie bereit, sich für Ihre Ziele so richtig ins Zeug zu legen? Das mag manchmal ein wenig mühsam sein, doch wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen und am Ball bleiben, erreichen Sie Ergebnisse, die auch auf lange Sicht Bestand haben.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Mai (Liebeschancen), 20. – 22. November (gut für Finanzen), 1. – 3. Januar (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Disziplin, Sparsamkeit und Hilfe bei Alltagsproblemen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Antonio Vivaldi, Bernhard Kellermann, Heinrich der Seefahrer, Julius Fromm, Miriam Makeba, James Ellroy.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine zweite Chance, die Sie in einer bestimmten Angelegenheit bekommen.

Das sind Ihre Glücksbringer in dieser Woche!

Wie wird Ihr Tag heute?