Das Geburtstags-Horoskop für den 7. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Herzlichen Glückwunsch, Sonne und Mond sind ganz auf Ihrer Seite. Sie strahlen aus, dass Sie in sich selbst ruhen. Das überzeugt, beruflich ebenso wie privat. Darüber hinaus entwickeln Sie auch noch besonderen Charme, mit dem Sie in den kommenden zwölf Monaten viele nette Menschen in Ihr Leben ziehen. Sie brauchen eigentlich gar nicht viel dafür tun, seien Sie einfach offen, für das, was kommt, versteifen Sie sich nicht auf eine bestimmte Position oder auf ein bestimmtes Vorhaben, dann heimsen Sie Erfolge ein.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. August (Komplimente erhalten), 14. – 16. April (sich neu verlieben), 5. – 7. Juni (gut für Sport).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbehauptungskräfte und der Willen zum Erfolg.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Ringo Starr, Lion Feuchtwanger, Gustav Mahler, Elisabeth von Thüringen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf wunderbare Begegnungen und schöne Stunden mit der Familie.

