Das Geburtstags-Horoskop für den 5. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: An Ausdauer mangelt es Ihnen ja zum Glück nicht, denn die dürfte hin und wieder gefragt sein, wenn ein Vorhaben nicht gleich auf Anhieb zündet. Der Mond rät, sich deshalb nicht in Selbstzweifel zu stürzen, sondern im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten zu bleiben. Familie und Freunde stehen jederzeit mit Trost und Unterstützung bereit, reservieren Sie also ein wenig Zeit fürs Privatleben.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. Oktober (sich versöhnen), 28. – 30. Januar (neue Kontakte), 14. – 16. April (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sprachliches Geschick, Aufgeschlossenheit und neue Begegnungen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für Neues.

An diesem Tag geboren: Georges Pompidou, Jean Cocteau, Clara Zetkin, Nicolas Kiefer, Cecil Rhodes.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich so zu zeigen, wie Sie sind, und dafür Anerkennung zu erhalten.

