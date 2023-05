Das Geburtstags-Horoskop für den 7. März 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Das sind wunderbare Aussichten für die kommenden zwölf Monate: Sonne und Neptun in Ihrem Zeichen stärken Sie von innen heraus. Ihrem Bauchgefühl dürfen Sie blind vertrauen. Und weil das so ist, können Sie sich mehr um die Nöte Ihrer Mitmenschen kümmern, das bringt Ihnen viele Pluspunkte ein. Auch beruflich läuft es hervorragend, schließlich sieht man Ihnen an, dass Sie genau wissen, was Sie tun, das hinterlässt nachhaltigen Eindruck!

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Mai (gute Energien), 8. – 10. Oktober (Freunde treffen), 17. – 19. Dezember (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen und Willensstärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin für mein Wohl selbst verantwortlich.

An diesem Tag geboren: Heinz Rühmann, Piet Mondrian, Maurice Ravel, Hannelore Kohl, Rudi Dutschke, Walter Röhrl.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie können nun endlich klare Verhältnisse schaffen.

