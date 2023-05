Das Geburtstags-Horoskop für den 7. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bitte nicht gleich aufgeben, wenn sich im nächsten Lebensjahr ein paar Hindernisse auftun, wenn sich manches verzögert, was Sie lieber heute als morgen in die Tat umgesetzt hätten. Der Mond empfiehlt, in dieser Situation gelassen zu bleiben und Ihre Energie vorübergehend lieber in andere Aktivitäten zu stecken. Wenn Sie am Ball bleiben, werden Sie am Ende doch noch mit einem Happy End belohnt. Hartnäckigkeit zahlt sich also aus. Und der Mond gibt Ihnen auch noch mit auf dem Weg: Nicht übermütig werden oder die Geduld verlieren. Solange Sie realistisch bleiben und alles bis ins Detail durchplanen, steht Ihrem Erfolg nichts im Wege.

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. September (Vertrauen), 6. – 8. Januar (gute Energien), 8. – 10. Februar (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ein starker Wille, Klarheit und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Peter Tschaikowski, Max Grundig, Eva Perón, Gary Cooper, Tito, Johannes Brahms.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Im Job erhalten Sie viel Lob und Anerkennung.

