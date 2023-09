Das Geburtstags-Horoskop für den 7. Oktober 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Merkur sind Sie nie um Worte verlegen. Kompetent und selbstbewusst präsentieren Sie sich von Ihrer besten Seite, am Arbeitsplatz weiß man Ihre Fähigkeiten zu schätzen. Vielleicht mündet das sogar in eine Beförderung oder in ein neues Aufgabengebiet, wer weiß! Das sollte aber nicht bedeuten, dass Sie vor lauter beruflichem Engagement keine Zeit mehr für Ihre Lieben haben. Vor allem Ihre „alten“ Freunde freuen sich, wenn Sie zwischendrin immer mal wieder von sich hören lassen. Versuchen Sie, eine ausgeglichene Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu schaffen, das mindert den Stress und Sie tanken auch wieder neue Kraft für das, was Sie sich im nächsten Lebensjahr alles vornehmen.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Januar (neue Erfahrungen), 16. – 18. Juni (erfolgreich), 18. – 20. August (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Wertschätzung, Respekt und Geradlinigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an mich, jeden Tag mehr.

An diesem Tag geboren: Niels Bohr, Matthias Brandt, Wladimir Putin, Desmond Tutu, Annemarie Renger, Toni Braxton.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viel Anerkennung, Respekt und Liebe.