Das Geburtstags-Horoskop für den 6. Oktober 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Im Großen und Ganzen dürfte es im nächsten Lebensjahr gar nicht schlecht laufen. Sie sind selbstbewusst, voller kreativer Ideen und auch im Privatleben herrscht überwiegend Harmonie. Der Mond deutet allerdings daraufhin, dass es auch mal hektische Phasen geben kann. Versuchen Sie dann, die Ruhe zu bewahren und auszusortieren, was nicht so wichtig ist, wie es sich anhört. Sobald Sie den Kalender entrümpelt haben, wird es Ihnen auch besser gehen. Lassen Sie sich nur nicht von anderen hetzen, dann schaffen Sie auch alles, was Sie sich vorgenommen haben.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. März (Liebeschancen), 27. – 29. Juni (Lebensfreude), 2. – 4. August (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Pflichtbewusstsein und Sorgfalt.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich freue mich darauf, meine Stärken zu zeigen.

An diesem Tag geboren: Thor Heyerdahl, Le Corbusier, Martin Behaim, Roland Garros, Carole Lombard.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie sich mit jemandem wieder versöhnen.