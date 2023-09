Das Geburtstags-Horoskop für den 7. September 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Wenn wieder einmal alle Welt etwas von Ihnen will, haben Sie durchaus das Recht, einmal Nein zu sagen! Der Mond mahnt, sich im nächsten Lebensjahr nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Wenn Sie jemandem einen Gefallen tun wollen, dann bitte nur, wenn Sie selbst dadurch nicht in Zeitnot kommen. Es muss auch nicht immer alles perfekt sein, halten Sie sich nicht mit Kleinigkeiten auf, wenn Sie sowieso viel um die Ohren haben. In der Ruhe liegt bekanntermaßen die Kraft, Sie werden staunen, was Sie alles schaffen, wenn Sie sich nicht hetzen.

Ihre besten Zeiten: 8. – 30. Dezember (gut für Wellness), 25. – 27. Februar (Hoffnung), 10. – 12. Juli (sich für etwas begeistern).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Abenteuerlust, Spontaneität und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben hält aufregende Erfahrungen für mich bereit.

An diesem Tag geboren: Elisabeth I., Elia Kazan, Gloria Gaynor, Buddy Holly, Jörg Pilawa.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich so zu zeigen, wie Sie sind, und dafür Anerkennung zu erhalten..