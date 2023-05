Das Geburtstags-Horoskop für den 11. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mars ist es zu verdanken, dass Sie im nächsten Lebensjahr recht selbstbe­wusst auftreten. Sie steuern Ihre Ziele direkt an und haben zum Glück auch keinerlei Scheu, Ihre Wünsche und Vorstellungen zu äußern. Wenn Sie dann noch auf Ihre innere Stimme hören und sich konsequent davon leiten lassen, dürfte Ihnen einiges gelingen, was vor einiger Zeit noch undenkbar erschien. Am besten beginnen Sie gleich noch heute damit, Pläne zu schmieden und sich schon mal ein paar realistische Ziele zu setzen.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. Dezember (Hoffnung schöpfen), 3. – 5. Juli (Klarheit bekommen), 17. – 19. August (ein Problem klären).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sinn für die Realität, Klarheit und ein souveränes Auftreten.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin gut so, wie ich bin.

An diesem Tag geboren: Liselotte Pulver, Bobby Charlton, Henry John Heinz, Eleanor Roosevelt, Carl Bertelsmann.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Herzerwärmende Stunden mit den Menschen, die Sie lieben.

