Uranus im Transit zum Aszendenten: Frei sein, um sich selbst zu finden!

Und an diesem Punkt muss man sich fragen, ob Freiheit immer mit Weglaufen und Trennung zu tun haben muss. Hier liegt auch gleichzeitig die Gefahr dieses Transits, die darin besteht, Bindungen zu zerstören, die eigentlich gut sind. Dies gilt ganz besonders für Menschen, die den Uranus-Transit im Quadrat zu ihrem Aszendenten und damit auch Deszendent haben. Sie neigen jetzt unter Umständen dazu, durch ihr unberechenbares Verhalten jede Art von Beziehung mutwillig zu sprengen, was einen bösen Kater hinterlassen könnte.

Uranus Quadrat Aszendent will sich mehr oder weniger gewaltsam befreien und macht zu übereilten Handlungen und Entscheidungen geneigt. Oft beziehen sich diese nicht nur auf feste Beziehungen, sondern auch auf Beruf und Wohnort. Es kann durchaus sein, dass in dieser Zeit ein Wohnungs- oder (und) Berufswechsel stattfindet. Es besteht jetzt jedoch wie gesagt das erhöhte Risiko, „vom Regen in die Traufe“ zu kommen. Geduld ist das Zauberwort insbesondere bei diesem Transit.

Reife Menschen, die viel Lebenserfahrung besitzen, suchen unter dem Transit des Uranus in Konjunktion oder Quadrat zum Aszendenten nicht unbedingt die große Freiheit, indem sie aus allen äußeren Einengungen und Verpflichtungen ausbrechen. Freiheit kann, ja muss letztlich vor allem in sich selbst gefunden werden. Die äußeren Begrenzungen sind nämlich nur ein Spiegel unseres eigenen inneren Gefängnisses. Und wir können letztlich nach außen sprengen, wie viel wir wollen – am Ende wird nur die eine Begrenzung durch die nächste ersetzt.

Das eigentliche und höhere Ziel des Uranus ist es deshalb, dass wir uns innerlich weiten und befreien, von einengenden Glaubenssätzen und Meinungen, die wir schon so lange mit uns herumtragen und die sich als Blockade in uns manifestiert haben. Wenn wir das schaffen, werden sich äußere Begrenzungen automatisch auflösen.

Eine ganz eigene Note hat natürlich der Uranus-Transit in Opposition zu unserem Aszendenten. Uranus befindet sich damit nämlich exakt auf unserem Deszendent, dem Du. Und das bedeutet, dass unser Partner jetzt mehr Freiheit und Unabhängigkeit in der Beziehung anstrebt. In den meisten Fällen passiert das unausgesprochen, man wird allenfalls merken, dass der Partner immer öfter weg ist und eigene Wege geht. Der Partner will auf jeden Fall eigenständiger werden, sich nicht mehr nur unterordnen und seinen Willen durchsetzen.

Manchmal kommt es zu einer Trennung, die auch für die Umgebung überraschend ist, da die Verbindung unauflösbar schien. Grundsätzlich ist es eine Zeit, in der es vermehrt Spannungen mit anderen Menschen gibt, die unter Umständen sogar in Prozessen enden, die tendenziell nicht gut ausgehen. Gelegentlich deutet der Uranus-Transit über den Deszendenten auch den Beginn einer Wochenendbeziehung an. Singles treffen in dieser Zeit oft Menschen mit stark uranischem Charakter, die ihr Bild von Partnerschaft verändern. Eine spannende Zeit, die die freie und freiwillige Liebe zum Thema hat. Wir lernen, dass wir niemanden besitzen können.

