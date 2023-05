Das Geburtstags-Horoskop für den 22. September 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch, das verspricht ein außergewöhnliches Jahr zu werden. Merkur und Mars in Ihrem Zeichen dürfte so einiges durcheinander wirbeln. Sie entdecken die neue Leichtigkeit des Seins, indem Sie alte und vertraute Gewohnheiten hinter sich lassen. Ein frecher neuer Look? Die Anmeldung bei einer Singlebörse im Internet? Oder die Kündigung des Jobs, mit dem Sie sich schon länger nicht mehr wohl fühlen? Nur zu, an Power mangelt es Ihnen nicht. Sie können richtig durchstarten in diesem Jahr.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. November (Fitness), 23. – 25. Mai (gut für die Karriere), 25. – 27. August (Selbstvertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lukrative Gelegenheiten, gute Ideen und Schlagfertigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an mich und meine Talente.

An diesem Tag geboren: Sabine Lisicki, Ronaldo, Christian Ulmen, Hans Scholl, Hans Albers, Michael Farady.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich finanzielle Probleme langsam, aber sicher lösen.

