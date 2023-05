Uranus-Transite zum Geburtsmond: Wenn die Gefühle verrücktspielen

Speziell in puncto Partnerschaft deuten diese Transite ein Reizklima an, da sie mit wachsenden Unzufriedenheitsgefühlen einhergehen. Die eigene Seele dürstet nach Abwechslung und intensiverem Erleben, was der Partner möglicherweise nur schwer verstehen kann. Man will nicht länger in häuslicher Langeweile versacken, sondern neue Eindrücke sammeln, die beleben und erneuern. Kommt man nicht heraus aus dem eingefahrenen Leben, führt das zwangsläufig zu sprunghaftem Verhalten und Zickzackkurs, der nahestehende Menschen und vor allem den Partner mächtig verunsichern kann.

Oftmals ist auch ein Umzug ein Thema. Man bricht sozusagen seine Zelte ab, um sich woanders niederzulassen und neu zu beginnen. Psychologischer Hintergrund sind die Suche nach der eigenen Identität und der Wunsch, freier und eigenständiger zu leben.

Aufpassen heißt es daneben in Bezug auf Beruf und Finanzen. Auch hier kann die gesteigerte Unruhe zu negativen Entwicklungen, sprich zu völlig übereilten Handlungen und Entscheidungen führen. Gewagte finanzielle Spekulationen münden oftmals in große Verluste. Und allzu spontane Berufs- und Stellungswechsel bedeuten jetzt höchstwahrscheinlich den „Gang vom Regen in die Traufe“.

Saturn im Transit zum Geburtsjupiter: Wenn uns das Glück verlässt