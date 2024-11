Das Geburtstagshoroskop für den 1. Dezember 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie haben Mars als verlässlichen Partner an Ihrer Seite. Das macht Sie stark, selbst wenn mal Opfer nötig sind. Zusätzlich erhalten Sie aber auch vom Neumond im eigenen Zeichen die Chance, sich von allem zu trennen, was Ihnen nicht mehr guttut – seien es Menschen, Gewohnheiten oder gesundheitsschädliche Laster. Überlegen Sie am besten gleich heute, was Sie künftig loslassen und welche neuen Ziele Sie noch verwirklichen wollen, damit es möglichst schnell gelingt.

Ihre besten Zeiten:17. – 19. März (Vertrauen), 5. – 7. April (Lotto spielen), 23. – 25. Oktober (Freunde treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Optimismus und Überzeugungskraft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: Bette Midler, Woody Allen, Karl Schmidt-Rottluff, Madame Tussaud, Detlev Buck, Martin Heinrich Klaproth.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie kommen Ihren Zielen mit schnellen Schritten näher.