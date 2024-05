Das Geburtstagshoroskop für den 1. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Alle Welt kann sehen, Sie sind mit sich im Reinen. Und genau das macht Sie stark, lässt Sie Herausforderungen meistern, obwohl Sie sich vielleicht der Sache anfangs gar nicht gewachsen fühlen. Tief im Inneren wissen Sie nämlich genau, was Sie sich zutrauen können und was nicht. Und so werden Sie das eine oder andere Mal über sich hinauswachsen!

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Oktober (Liebesglück), 10. – 12. März (positive Energien), 10. – 12. April (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Mut und Abenteuerlust.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an mich.

An diesem Tag geboren: Heidi Klum, Morgan Freeman, Marilyn Monroe, Christiane von Goethe.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Dass eine bestimmte Sache nun vollendet werden kann.

Nicht verpassen: Kuss-Magie: Diese 5 Sternzeichen können laut Horoskop am besten küssen!