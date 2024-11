Neumond 2025: Alle 12 Termine und seine Wirkung auf uns!

Herrscht Neumond, dann wird der Nachthimmel dunkler und unsere Energien lassen sich am besten nach innen richten. Es bietet sich der perfekte Zeitpunkt zur Selbstreflexion, bei der sich Erkenntnisse sammeln lassen und mit Altlassen abgeschlossen werden kann. Wir können Klarheit gewinnen uns unseren Fokus ganz neu ausrichten. Da ein Neumond immer einen neuen Mondzyklus einleitet, und uns dabei mit neuer Energie versorgt, begünstigt er auch Neuanfänge.

Nehmen Sie sich an einem Neumond ruhig einmal die Zeit, um Ihre Absichten und Wünsche konkret zu formulieren und diese zu manifestieren. Die Ausführung von verschiedenen Neumond-Ritualen kann Ihnen dabei helfen, die Kräfte des Mondes noch besser zu nutzen und an das Universum zu schicken.

Die Energien eines Neumonds bieten uns jeden Monat die Chance, um für wichtige Veränderungen zu sorgen und wir können unser Leben sogar in ganz neue Bahnen lenken. Die Neumond-Kräfte lassen sich ganz wunderbar dafür nutzen, um sich neue Ziele und Vorsätze zu überlegen, die in der kommenden Zeit erreicht werden wollen. Dabei können Sie sich beispielsweise kurzfristige Ziele setzen, die ca. zwei Wochen später, also bis zum Vollmond erreicht werden sollen, oder ein längerfristiges Ziel, an welches Sie bis zum nächsten Vollmond im gleichen Sternzeichen gelangen möchten.

Der Neumond kann sich, je nachdem in welchem Sternzeichen er stattfindet, immer ein wenig unterschiedlich auf uns auswirken. Ereignet sich beispielsweise ein Neumond in der Waage, finden wir neue Inspiration für kreative Tätigkeiten und können für mehr Ausgleich und Entspannung sorgen. Ein Steinbock-Neumond hilft hingegen, Grenzen zu setzen und sich noch mehr auf die Karriere zu konzentrieren. Auch wenn Sie natürlich an jedem Tag im Jahr einen Neustart wagen und für Veränderungen sorgen können, kann es nicht schaden, sich die günstigen Kräfte rund um einen Neumond dafür zunutze zu machen.