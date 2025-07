Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 28. Juli bis 3. August 2025

Wir starten mit zarten Mondenergien in die Woche. Er verbindet sich mit Mars und schenkt uns einen sanften Schubs in Richtung Zuversicht, selbst wenn der Himmel nicht ganz wolkenlos scheint. Sein ganzes Potential einfaltet der liebe Mond dann erst am Dienstag, wenn er gleich vier Verbindungen eingeht. Er inspiriert uns zu neuen Ideen, gibt uns Kraft und hilft uns dabei, kleine Ärgernisse rasch hinter uns zu lassen. Etwas herausfordernd wird es dann am Mittwoch, denn ein Mond-Jupiter-Quadrat sorgt kurzzeitig für Verwirrung. Die anschließende Mondpause lädt uns danach zum Glück dazu ein, zur Ruhe zu kommen und unsere innere Mitte zu finden. Der Donnerstag bleibt zunächst ruhig, bevor der Mond am Abend mit Liebesgöttin Venus flirtet und unsere Herzen für liebevolle Momente öffnet. Am Wochenende fordert uns der Mond dazu auf, Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, während er in Wechselwirkung mit Saturn, Neptun und Pluto eine stille Kraft in uns wachruft.

