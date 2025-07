Diese 3 Sternzeichen erwarten am Wochenende ab dem 26.07.2025 ganz besondere Glücksmomente!

Sie starten gemeinsam mit dem Mond in dieses Wochenende, lieber Löwe. Denn er steht bis zum Samstagmittag noch in Ihrem Zeichen und sorgt von dort für gute Laune. Ab 13:03 Uhr geht er dann erst einmal in die Pause und läutet damit eine Zeit der Entspannung ein. Sie spüren, wie Ihr Gedankenkarussell für einen Moment anhält und Sie sich der Ruhe des Himmels hingeben können. Wie schön! So darf ein Samstag auch mal aussehen.

Am Sonntag weht dann ein anderer Wind, denn der Mond in der Jungfrau treibt Sie an! Jetzt sind Sie höchst motiviert und schmieden Pläne, die nicht nur Ihren restlichen Sommer, sondern womöglich auch Ihre Zukunft maßgeblich bestimmen werden. Ein Gespräch mit Ihrem Herzensmenschen inspiriert Sie und schafft Klarheit. Sie starten als neuer Mensch in die kommende Woche.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Überlegen Sie sich gut, wen Sie um Rat fragen, wenn es um wichtige Lebensentscheidungen geht. Wer ist wirklich daran interessiert, dass es Ihnen gut geht?