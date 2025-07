Für diese 3 Sternzeichen bringt der Löwe-Neumond am 24. Juli 2025 bedeutsame Umbrüche!

Kurz nach Beginn der Löwe-Saison steht nun auch der Neumond in Ihrem eigenen Zeichen und läutet einen kraftvollen Neustart ein. Sie spüren Befreiung auf ganzer Linie, denn alte Enttäuschungen können Sie jetzt einfach abschütteln und es macht sich eine neue Zuversicht in Ihrem Herzen breit. Auch wer zuletzt an sich gezweifelt hat, entdeckt das Vertrauen in die eigenen Stärken wieder.

Löwen durchschauen selbst komplexe Zusammenhänge, treffen kluge Entscheidungen und wissen, worauf es ankommt. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ballast abzuwerfen und unnötige Pflichten abzugeben. Damit können Sie mehr Zeit für das gewinnen, was Ihnen wirklich am Herzen liegt.

Das Monatshoroskop im August 2025 für das Sternzeichen Löwe