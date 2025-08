Das Geburtstagshoroskop für den 10. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Selten hatten Sie so starke und vor allem veränderliche Sterne wie jetzt. Was bedeutet das für Sie? Sie stehen vor einem echten Neuanfang, beruflich ebenso wie privat. Sie sollten sich schon jetzt überlegen, was Sie als Erstes verändern und anpacken wollen. Organisieren Sie jetzt Ihr Leben neu. Lösen Sie sich von allem, was stört. Sie haben dazu beste Sternenunterstützung.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. November (sich weiterbilden), 28. – 30. Dezember (Liebeschancen), 27. – 29. April (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Hingabe, Wissensdurst und die Fähigkeit, hinter die Fassade zu blicken.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich folge meinem Herzen.

An diesem Tag geboren: Antonio Banderas, Alfred Döblin.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich immer wieder aufs Neue erfinden zu dürfen.