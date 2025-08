Das Geburtstagshoroskop für den 9. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: An Ihrem Geburtstag findet ein Vollmond im Wassermann statt. Der steht dann in Ihrem Partnerhaus. Die Botschaft dieser kraftvollen Mond-Energie, die Ihnen wie ein Geschenk präsentiert wird, ist klar: Ihr Privatleben wird im neuen Jahr im Vordergrund stehen. Sie werden dabei mit wunderschönen Emotionen und Gefühlen konfrontiert, die Sie bisher gar nicht kannten bzw. einfach so nicht ausleben wollten.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Oktober (flirten und Spaß haben), 15. – 17. Dezember (Finanzen checken), 22. – 24. März (sich versöhnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gesunde Vorsicht, Kreativität und Interesse an spirituellen Themen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf mein Bauchgefühl.

An diesem Tag geboren: Whitney Houston, Otto Rehhagel, Robert Zollitsch, P. L. Travers („Mary Poppins“), Peter Hartz.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf Erfolg und Anerkennung im Job.