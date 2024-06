Das Geburtstagshoroskop für den 10. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie profitieren vom Einfluss Merkurs in Sachen Karriere und Finanzen. Sie zeigen sich aufgeschlossen und vielseitig interessiert und genau das könnte Ihnen so manche Tür öffnen, die bisher verschlossen blieb. Zudem kommt auch Ihr Charisma zum Tragen, man kommt Ihnen in vielen Dingen nur allzu gern entgegen, wenn Sie Ihre Trümpfe richtig ausspielen.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Oktober (kreative Phase), 18. – 20. Dezember (gute Laune), 1. – 3. Februar (erfolgreich).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Günstige Gelegenheiten und die Fähigkeit, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Universum sorgt für mich.

An diesem Tag geboren: Harald Juhnke, Veronica Ferres (Foto), Carl Hagenbeck, Anton Fugger, Jürgen Prochnow.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie verschaffen sich in einer bestimmten Sache Klarheit.

Auch interessant: Das große Sommer-Horoskop 2024: Das sind die besten Tage der Sternzeichen von Juni bis September