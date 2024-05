Das große Sommer-Horoskop 2024: Das sind die besten Tage der Sternzeichen von Juni bis September

Wenn Merkur am 3. Juni in die Zwillinge eintritt, erfrischt dies unsere Kommunikationsfähigkeit. Nun beginnt eine Zeit, in der neue Kontakte geknüpft und die Saaten für zukünftige Beziehungen gesät werden können. Die Merkur-Jupiter-Konjunktion am 4. Juni erhellt wie ein Leuchtfeuer des Optimismus den Himmel. Diese kosmische Verbindung lädt Sie ein, Ihre Flügel auszubreiten und neue Horizonte zu erkunden.

Nicht lange und Mars tritt am 9. Juni in den Stier: Er stabilisiert Ihre Energie und verleiht Ihnen die Ausdauer, finanzielle Ziele beharrlich zu verfolgen. Perfekt, um lange fällige Investitionen zu tätigen. Wenn dann Venus am 17. Juni in den Krebs einzieht, nährt dies die Gefühlslandschaft Ihres Herzens. Diese Zeit eignet sich wunderbar, um Liebe zu geben und zu empfangen. Zeitgleich tritt Merkur in den Krebs und bildet eine Konjunktion mit Venus. Ein Duett, das die Herzen zum Singen bringt. Gespräche fließen jetzt und bringen Schwung in Ihre Beziehungen.

Mit Merkur im Sextil zu Mars am 21. Juni entzündet sich ein Funken, der Ihnen hilft, mit Entschlossenheit und Leichtigkeit voranzukommen. Nutzen Sie diesen Schwung, um Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Das Juni-Schlusslicht bildet das Venus-Mars-Sextil am 29. Juni: Eine zauberhafte Verbindung, die die Luft mit Romantik und kreativem Ausdruck erfüllt. Feiern Sie die Schönheit der Liebe und die Kunst des Lebens!