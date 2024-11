Das Geburtstagshoroskop für den 10. November 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Mond stehen günstig, Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Mit anderen Worten, Sie wissen, was Sie wollen, und lassen sich dabei auch nicht so leicht von anderen ausbremsen. Manchmal ist es dafür vielleicht nötig, sich erstmal ein paar Tipps geben zu lassen, pflegen Sie also bei allem Engagement auch fleißig Ihre privaten und beruflichen Netzwerke, dann sind Sie auf dem Laufenden.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. April (glückliche Fügungen), 29. – 31. Juli (ehrgeizig), 6. – 8. September (neue Wege gehen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Disziplin und Selbstbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: Martin Luther, Richard Burton, Andrei Tupolew, Arnold Zweig, Nadine Angerer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie gewinnen neue Freunde und sind sehr beliebt.