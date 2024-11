Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 4. bis 10. November 2024

Der Mond stellt uns in dieser Woche vor so manche Herausforderung. Am Montag, steht er zum Beispiel im Quadrat zu Saturn, was uns dazu verleiten kann, besonders hart mit uns selbst ins Gericht zu gehen. Weiter geht es geschwächt, wenn am Dienstag der Mond ein Quadrat mit Neptun eingeht und uns die Energie raubt. Am Mittwoch wird es leidenschaftlich - denn das Mond-Saturn-Sextil verstärkt unsere Gefühle, wodurch wir sowohl positive als auch negative Emotionen intensiver erleben. Am Donnerstag sorgt die Verbindung des Mondes mit Uranus für überraschende Wendungen und neuen Schwung, während das Sextil zu Neptun unsere Empfindungen vertieft und uns erlaubt, Freude und Dankbarkeit stärker zu spüren. Diese intensiven Tage führen uns zum Freitag, an dem das Mond-Sextil zu Merkur neue Ideen aufkommen lässt. Das Wochenende bringt erneut emotionale Herausforderungen! Auf einer Achterbahn der Gefühle beenden wir diese aufregende Woche und starten in eine neue.

