Das Geburtstagshoroskop für den 11. September 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Immer mit der Ruhe! In den kommenden zwölf Monaten sendet Ihr Körper Ihnen eindeutige Signale, wenn mal wieder eine kleine Auszeit angezeigt wäre. Der Mond empfiehlt, diese Signale ernst zu nehmen. Es bringt nichts, sich in Stresszeiten regelmäßig zu überfordern. Manchmal braucht es eben eine künstlerische Schaffenspause, damit Sie wieder mit Power und frischem Schwung ans Werk gehen können. Im Gegenzug mangelt es Ihnen dafür nie an Überzeugungsvermögen und einem ausgeprägten Willen.

Ihre besten Zeiten: : 6. – 28. November (gut für Wellness), 18. – 20. Juni (interessante Neuigkeiten), 21. – 23. August (kreative Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Klarheit und sprachliches Geschick.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin in meiner Mitte.

An diesem Tag geboren: Theodor W. Adorno, D.H. Lawrence, Franz Beckenbauer, Carl Zeiss, Mungo Park.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich mehr Zeit für sich selbst nehmen zu können.

