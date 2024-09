Das Geburtstagshoroskop für den 10. September 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In Sachen Vitalität und Lebensfreude legen Sie in den folgenden zwölf Monaten gewaltig zu. Man sieht Ihnen förmlich an, dass Sie vor Ideen nur so übersprudeln. Trotzdem vergessen Sie dabei nicht Ihre Pflichten. Dank Mars können Sie ganz gut einschätzen, was wirklich wichtig ist und was Sie lassen können. Wenn es doch mal zu viel wird, delegieren Sie eine Aufgabe auch mal an andere, ohne deshalb ein schlechtes Gewissen zu bekommen.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Januar (dem Bauchgefühl vertrauen), 4. – 6. April (gut für Finanzen), 16. – 18. Juli (sich neu verlieben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lernfähigkeit, günstige Gelegenheiten und Fortschritt.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte auf alle Chancen im Leben.

An diesem Tag geboren: Karl Lagerfeld, Franz Werfel, José de Feliciano, Charles Sanders Peirce.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf der Erfolgstreppe wieder ein Stück weiterkommen.

Auch interessant: Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 9. bis 15. September 2024