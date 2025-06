Diese 4 Sternzeichen blühen im Glanz des Schütze-Vollmonds am 11.06.2025 so richtig auf!

Am 11. Juni 2025 morgens um 09:41 Uhr ereignet sich der Juni-Vollmond im Sternzeichen Schütze. Und dieser hat es in sich! Wir werden von den optimistischen und abenteuerlustigen Energien des Feuerzeichens inspiriert und blicken zuversichtlich auf die kommenden Sommerwochen. Um die Chancen dieser kraftvollen Mond-Phase am besten zu nutzen, können wir zum Beispiel ein Vollmond-Ritual durchführen. Das lohnt sich vor allem auch für diese vier Sternzeichen! Widder, Zwillinge, Wassermänner und Waagen dürfen sich freuen, denn der Vollmond wirft einen magischen Glanz auf sie und sorgt dafür, dass sie so richtig über sich hinauswachsen können.

