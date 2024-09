Das Geburtstagshoroskop für den 12. September 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Große Sprünge sind in den in den kommenden zwölf Monaten vermutlich nicht angesagt, trotzdem können Sie den einen oder anderen kleinen Erfolg einheimsen. Dank Mond und Merkur haben Sie im (Arbeits-)Alltag so manch pfiffige Idee, was sich besser machen lässt. Zudem haben Sie auch keinerlei Scheu davor, andere um Rat zu fragen, wenn Sie nicht weiterwissen.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Dezember (innere Ruhe finden), 23. – 25. April (Klarheit bekommen),1. – 3. August (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Aufgeschlossenheit und sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für alles.

An diesem Tag geboren: Oliver Kalkofe, Sigmar Gabriel, Dimitri Schostakowitsch, Barry White, Stanislaw Lem, Jesse Owens, Hans Zimmer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihr Licht nicht mehr unter den Scheffel stellen müssen.

